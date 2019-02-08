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Франция планирует поддержать предложение ЕС по регулированию российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом заявило Министерство иностранных дел страны, пишет Reuters.

Еврокомиссия стремится получить согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами, передает Европейская правда.

Брюссель будет проверять, соответствует ли трубопровод законодательству ЕС, нет ли риска негативного влияния на внутренний газовый рынок и не скажется ли это негативно на безопасности поставок или конкуренции.

«Франция намерена поддержать принятие такой директивы. Продолжается работа с нашими партнерами, в частности с Германией, относительно возможных изменений в тексте», - заявила на брифинге пресс-секретарь МИД Франции Агнес фон дер Муль.

Дипломатические источники ранее говорили, что Германия оказывала давление на другие европейские столицы, чтобы заблокировать новую директиву.

По данным СМИ, немцы считают Нидерланды, Бельгию, Австрию, Грецию и Кипр своими союзниками.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас недавно заявил, что строительство газопровода уже не остановят даже санкции США, однако в Вашингтоне считают, что это не так.
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