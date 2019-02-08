Установка счетчиков является первым шагом к энергоэффективности, заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Учет – это как прививка от вируса кори. Сегодня – это прививка от монополиста, который точно хочет установить свои нормативы, вписать коэффициенты, то есть все то, что невозможно проверить», - заявил он.

По словам чиновника, именно поэтому правительство обязало НАК «Нафтогаз» обеспечить установление счетчиков. «Это касается в первую очередь установки индивидуальных газовых счетчиков, потому что 22 тысячи домохозяйств до сих пор получают платежки по нормативам, что очень выгодно монополисту. Поэтому борьба за количество установленных счетчиков продолжается не первый год. И наша задача, в 2019 году установить 100% учет энергопотребления», - подчеркнул Зубко.

Ранее вице-премьер-министр сообщал, что количество установленных домовых счетчиков на тепло за 4 года увеличилось в четыре раза – с 20% в 2014 году до 77% на конец 2018 года.

Как сообщал ForUm, сегодня, 30 января, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров поручит НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить всех граждан страны бесплатными газовыми счетчиками.

Также Кабинет Министров принял решение об установлении нормы в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчиков.

Верховная Рада в конце 2017 года приняла закон о внесении изменений в закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», которым, в частности, перенесла предельные сроки оборудования всех потребителей индивидуальными счетчиками с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.