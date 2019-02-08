также в разделеОбщество
Сытник: НАБУ не рассчитывает на НАПК и проверяет декларации самостоятельно 7
На Волыни открыли первую школу в рамках нового образовательного пространства 11
НАПК составило 14 протоколов на мэра Сум за премии самому себе 13
Журналист: «Гиви» взорвали украинские спецслужбы 148
Суд разъяснил, каких полномочий лишили Супрун 132
В Одесской зализныце отрицают задержание начальника ж/д вокзала 15
С весны украинцы смогут путешествовать в Грузию по ID-паспортам 11
Сергей Тупальский: Руководитель новый, контрабандные схемы старые 21
Бандиты, ограбившие семью на Одесчине, попали в смертельное ДТП 83
Мэра Могилев-Подольского подозревают в получении $15 тысяч взятки 29
На Закарпатье сотрудница ГПСУ «сливала» данные о коллегах контрабандистам 24
На выходных в Украине будет тепло и солнечно 22
Порошенко утвердил границы оккупированных районов Донбасса 57
НАБУ проводит обыски в Аграрном фонде 19
СМИ сообщают о задержании на взятке начальника одесского вокзала 35
Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции и понесли потери 32
Полиция начала расследование по заявлению Зеленского о слежке за ним 29
СМИ: Российский агент отравил «Новичком» поставщика оружия в Украину 193

Установка счетчиков является первым шагом к энергоэффективности, заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Учет – это как прививка от вируса кори. Сегодня – это прививка от монополиста, который точно хочет установить свои нормативы, вписать коэффициенты, то есть все то, что невозможно проверить», - заявил он.

По словам чиновника, именно поэтому правительство обязало НАК «Нафтогаз» обеспечить установление счетчиков. «Это касается в первую очередь установки индивидуальных газовых счетчиков, потому что 22 тысячи домохозяйств до сих пор получают платежки по нормативам, что очень выгодно монополисту. Поэтому борьба за количество установленных счетчиков продолжается не первый год. И наша задача, в 2019 году установить 100% учет энергопотребления», - подчеркнул Зубко.

Ранее вице-премьер-министр сообщал, что количество установленных домовых счетчиков на тепло за 4 года увеличилось в четыре раза – с 20% в 2014 году до 77% на конец 2018 года.

Как сообщал ForUm, сегодня, 30 января, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров поручит НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить всех граждан страны бесплатными газовыми счетчиками.

Также Кабинет Министров принял решение об установлении нормы в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчиков.

Верховная Рада в конце 2017 года приняла закон о внесении изменений в закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», которым, в частности, перенесла предельные сроки оборудования всех потребителей индивидуальными счетчиками с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
10
Теги