Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сможет приступить к установке бесплатных счетчиков для трех миллионов домохозяйств в Украине сразу после того, как Кабинет министров Украины утвердит финансовый план компании с учетом средств на установку, а также примет алгоритм передачи счетчика потребителю.



Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк.

«Нафтогаз» сможет приступить к установке счетчиков сразу после того, как Кабинет министров утвердит финансовый план компании, где будут предусмотрены соответствующие средства на закупку и установку таких счетчиков», - сказал он.

По его словам, вторым не менее важным процедурным шагом должно стать установление правительством алгоритма такой установки и порядка передачи этого счетчика потребителю.

«Проблема в том, что когда «Нафтогаз» приобретает счетчик, его нужно поставить на баланс, соответственно, для передачи его потребителю должна быть процедура. Мы готовы отдать его условно за одну копейку как подарок, чтобы у потребителя не возникало налоговых обязательств, как минимум», - пояснил Хабатюк.

По информации менеджера НАК, компания уже подготовила и передала на рассмотрение в министерства (Минэкономразвития и Минэнергоугля. – Ред.) проект постановления по установке счетчиков, в котором прописано, что сама процедура предусматривает заключение прямого контракта с клиентом по типовому договору, так же, как это действует для прямых потребителей газа компании.

При этом Хабатюк выразил опасения, что фактическое время начала установки газовых счетчиков для потребителей за счет нацкомпании остается неопределенным из-за возможного затягивания утверждения финансового плана компании или же не утверждения в нем средств на такую установку.

«Финансовый план в прошлом году не был утвержден, в позапрошлом году он был утвержден в конце ноября, еще годом ранее он был утвержден в июле, поэтому больший риск я вижу со стороны того, будет ли утвержден финплан и будут ли в нем утверждены средства на установку таких счетчиков», - подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, 30 января Кабинет Министров поручил НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить всех граждан страны бесплатными газовыми счетчиками.