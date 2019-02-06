Московский городской суд в четверг, 7 февраля, рассмотрит апелляционные жалобы на решение о продлении ареста четырех украинских военнопленных моряков.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

«В четверг, 7 февраля, в Московском городском суде состоится рассмотрение апелляционных жалоб на постановление Лефортовского районного суда о продлении меры пресечения в отношении военнопленных: Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша, Андрея Шевченко», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, 27-28 ноября 2018 года в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

На них заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. Они объявили себя военнопленными.

15 и 16 января Лефортовский продлил им сроки ареста.