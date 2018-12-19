Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер подчеркивает, что все хорошо понимают, что Российская Федерация является настоящим агрессором в отношении украинских моряков, которых она атаковала и захватила у Керченского пролива в Черном море.



Об этом спецпредставитель США сказал во время встречи в Киеве с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, сообщает УНИАН.

«Как вы знаете, вряд ли надо говорить, всем понятно, что это российская агрессия против вашего Военно-морского флота, это незаконная претензия на суверенитет и территорию, принадлежащую Украине, что это незаконное блокирование доступа к Азовскому морю, это незаконные военные действия против ваших Военно-морских сил, и это незаконное задержание украинских моряков. И мы призываем, как вы знаете, к немедленному безоговорочному их освобождению», - подчеркнул Волкер.

Спецпредставитель США сообщил, что вчера, 17 декабря, он посетил Брюссель и провел встречи с представителями Европейского Союза и НАТО.

«Также среди наших западных европейских друзей и союзников есть четкое понимание, что Россия действовала абсолютно незаконно и участвовала в военной агрессии, с которой мы не можем согласиться», - отметил Волкер.

При этом он высоко оценил сдержанность украинских ВМС. «Эти моряки была атакованы в открытых водах в Черном море, но они не открывали огонь, они действовали профессионально, и благодаря этому, это способствовало четкому пониманию всеми, что Россия действительно является агрессором. Здесь вообще нет двусмысленности», - подытожил Волкер.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.