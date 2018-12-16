Несмотря на то, что субботние протесты «желтых жилетов» в Париже оказались спокойнее акций предыдущих выходных, правоохранители задержали 179 человек.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BFMTV.

Как отмечается, из 179 задержанных под арестом оказались 144 участники протестов.

Ранения в результате беспорядков на улицах французской столицы получили девять человек.

Стоит отметить, что в минувшую субботу полиция Парижа задержала 1082 лица, а под арестом оказались более 900 из них.

Количество погибших участников антиправительственных протестов во Франции увеличилось до семи после очередного дорожного инцидента.

Напомним, 15 декабря во Франции прошли протесты «желтых жилетов», несмотря на уступки, которые предложил президент Эммануэль Макрон