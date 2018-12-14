также в разделеОбщество
14 декабря. Картина дня 10
Госдума РФ упростила предоставление гражданства украинцам 15
ВВС Украина объявила победителей «Книги года-2018» 9
Американцам посоветовали завтра избегать массовых акций возле украинских храмов 18
В Украину идут морозы 22
На Закарпатье суд арестовал подростка, жестоко убившего сверстника 20
Журналистов не пустят в Софию Киевскую во время Собора 18
СБУ: РФ пытается вмешаться в выборы в Украине через соцсети 34
Сенцова перевели из медсанчасти в общий отряд 12
Atlantic Council: Большая война против Украины приведет к распаду РФ 41
В Украине завели первое уголовное дело за незаконное пересечение границы 67
Насиров раскрыл подробности своего уголовного дела 22
Князев о Соборе: Сколько нужно полицейских, столько и будет 19
СБУ блокировала изготовление поддельных документов 14
В РФ «похоронили» Порошенко 62
МИД покупает люксовое авто с «пакетом курильщика» 32
СБУ: На Львовщине похищены базы данных госучреждений и воинских частей 21
РФ перебросила в Крым еще 100 боевых самолетов нового типа 100

«Укрпочта» не будет сокращать количество отделений в селе и прекращать доставку пенсий. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Он отметил, что «Укрпочта» должна сочетать бизнес-подходы с социальной функцией, которую она несет.

«Укрпочта» и в дальнейшем будет оставаться социально важной компанией. Ни сокращения количества отделений на селе, ни прекращения доставки пенсий не будет. «Укрпочта» добросовестно будет выполнять все социальные функции, возложенные на нее», – подчеркнул министр.

При этом Омелян сообщил, что благодаря Президенту Петру Порошенко, найдено компромиссное решение между «Укрпочтой» и Пенсионным фондом Украины».

Как сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности, а также посоветовал гендиректору «Укрпочты» Игорю Смелянскому пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги