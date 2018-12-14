«Укрпочта» не будет сокращать количество отделений в селе и прекращать доставку пенсий. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Он отметил, что «Укрпочта» должна сочетать бизнес-подходы с социальной функцией, которую она несет.

«Укрпочта» и в дальнейшем будет оставаться социально важной компанией. Ни сокращения количества отделений на селе, ни прекращения доставки пенсий не будет. «Укрпочта» добросовестно будет выполнять все социальные функции, возложенные на нее», – подчеркнул министр.

При этом Омелян сообщил, что благодаря Президенту Петру Порошенко, найдено компромиссное решение между «Укрпочтой» и Пенсионным фондом Украины».

Как сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности, а также посоветовал гендиректору «Укрпочты» Игорю Смелянскому пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.