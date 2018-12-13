Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Украине, прекратила сухую голодовку и частично потеряла слух и зрение.
Об этом объявил судья Шевченковского районного суда Киева, передают Українськi Новини.
Он зачитал заявление Савченко, которое она подала в суд.
Суд должен был рассмотреть ходатайство о продлении ей меры пресечения, однако Савченко не доставили на заседание из-за ухудшения здоровья.
«Сегодня у меня первый день выхода из сухой голодовки длительностью 7 суток. Физически я не могу принимать участие в заседании суда из-за частичной потери зрения и слуха», - зачитал судья заявление Савченко.
Он также добавил, что согласно ему Савченко трудно ходить из-за головокружения.
Напомним, 5 декабря Савченко объявила сухую голодовку.
Позже она заявила о намерении прекратить голодовку 13 декабря, чтобы «превзойти термин» своего сухого голодания в России, который длился 6 дней.
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