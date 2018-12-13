Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Украине, прекратила сухую голодовку и частично потеряла слух и зрение.

Об этом объявил судья Шевченковского районного суда Киева, передают Українськi Новини.

Он зачитал заявление Савченко, которое она подала в суд.

Суд должен был рассмотреть ходатайство о продлении ей меры пресечения, однако Савченко не доставили на заседание из-за ухудшения здоровья.

«Сегодня у меня первый день выхода из сухой голодовки длительностью 7 суток. Физически я не могу принимать участие в заседании суда из-за частичной потери зрения и слуха», - зачитал судья заявление Савченко.

Он также добавил, что согласно ему Савченко трудно ходить из-за головокружения.

Напомним, 5 декабря Савченко объявила сухую голодовку.

Позже она заявила о намерении прекратить голодовку 13 декабря, чтобы «превзойти термин» своего сухого голодания в России, который длился 6 дней.