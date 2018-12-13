также в разделеОбщество
13 декабря. Картина дня 16
Аваков не пришел на допрос в ГПУ по делу о покушении на Януковича 11
64-летнего жителя Волыни осудили за сепаратизм в «Одноклассниках» 25
«Центрэнерго» обвинило Лещенко во вмешательстве в деятельность предприятия 18
Гражданина РФ-куратора террористов «ДНР» заочно приговорили к 15 годам 20
Проводники московского поезда пытались провезти 12 кило икры 16
ЕС выделил на гуманитарную помощь востоку Украины еще €4 миллиона 11
Вид на жительство в Польше получили уже 138 тысяч украинцев 9
Оккупанты отправили координатора «Крымской солидарности» в психбольницу 16
Русский язык лишили статуса регионального на Харьковщине 25
Нищук: В Софии Киевской постоянных богослужений не будет 19
Более полусотни архиереев УПЦ ПМ отказались участвовать в Соборе 75
На Закарпатье бунтуют из-за освобождения 14-летнего подозреваемого в убийстве 27
Стала известна дата вручения томоса главе Украинской церкви 68
НАТО усилит военную помощь Украине 43
В Госпогранслужбе стартовали сборы резервистов 15
Госслужащим разослали от имени НАПК «липовые» опросы 17
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидпорог 44

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Украине, прекратила сухую голодовку и частично потеряла слух и зрение.

Об этом объявил судья Шевченковского районного суда Киева, передают Українськi Новини.

Он зачитал заявление Савченко, которое она подала в суд.

Суд должен был рассмотреть ходатайство о продлении ей меры пресечения, однако Савченко не доставили на заседание из-за ухудшения здоровья.

«Сегодня у меня первый день выхода из сухой голодовки длительностью 7 суток. Физически я не могу принимать участие в заседании суда из-за частичной потери зрения и слуха», - зачитал судья заявление Савченко.

Он также добавил, что согласно ему Савченко трудно ходить из-за головокружения.

Напомним, 5 декабря Савченко объявила сухую голодовку.

Позже она заявила о намерении  прекратить голодовку 13 декабря, чтобы «превзойти термин» своего сухого голодания в России, который длился 6 дней.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги