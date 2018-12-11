Нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в государственной измене, прекратит сухую голодовку 13 декабря.

Об этом она сообщила в Шевченковском суде Киева, передает Украинская правда.

По словам Савченко, она решила прекратить голодовку, потому что ей пошли на уступки, и она сможет подать электронную декларацию.

Вместе с тем, нардеп будет голодать еще один день – 12 декабря – чтобы «превзойти термин» своего сухого голодания в России, который длился 6 дней.

«Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с представлением декларации. Но банк пошел навстречу и решил приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк. Поэтому моя сухая голодовка продолжается завтра крайний день. Чтобы было больше, чем в России. На 8-й день я начинаю пить и выходить из голодания», - сказала Савченко.

В начале заседания она прочитала короткую лекцию о том, сколько времени может выдержать человек на сухом голодании, и об изменениях в ее организме, которые происходят при этом.

Савченко также добавила, что за 6 дней голодания потеряла 7 кг – с 73 кг до 66 кг.

Напомним, Савченко снова объявила голодовку 5 декабря.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.