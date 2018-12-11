Консулы Украины в Российской Федерации 10 декабря посетили еще шестерых украинских военнопленных в следственных изоляторах «Матросская тишина» и «Лефортово» в Москве. Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщает УНИАН.

«Нас проинформировали, что консулы посетили шестерых наших пленных моряков. Держатся все достойно. Есть отдельные проблемы финансового характера, но консулы помогают их решить. Посольство уже перечислило каждом из военнопленных средства в качестве материальной помощи», - сказал Погорельцев.

«По результатам встречи родные моряков будут проинформированы, и им будет предоставлена более развернутая информация относительно посещения», - добавил дипломат. По его словам, консулы уже сегодня будут звонить родственникам военнопленных.

«И завтра (11 декабря. – Ред.) утром консулы планируют продолжить посещения. Сегодня они начали посещать в 14:00 по Москве. А завтра с утра будут посещать, и планируют посетить шестерых моряков», - заявил Погорельцев. Он сказал, что всего консулы посетили уже 13 моряков.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.