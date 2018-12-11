Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 10 декабря, в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнула «необходимость мер», направленных на обеспечение беспрепятственного судоходства через Керченский пролив, сообщает DW.

Кроме того, глава германского правительства высказалась за освобождение Россией 24 украинских моряков, задержанных при следовании из Одессы в Мариуполь.

Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, стороны также обсудили проблему «транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года». Деталей переговоров он не привел.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.