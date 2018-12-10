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Киевский патриархат имеет свои предложения к регламенту объединительного собора и намерен их согласовывать с Вселенским патриархатом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря.

«Наличие предложений со стороны Киевского патриархата к регламенту собора или процедуре избрания предстоятеля не означает, что в итоге не будет согласовано общее виденье», - заявил он.

По словам Зори, как участник будущего объединительного собора УПЦ Киевского патриархата с очевидностью имеет право вносить свои предложения, аргументировать и поддерживать их.

«Учитывая активную роль, которую играет Президент Украины в вопросе предоставления томоса, а также то, что фактически уже идет избирательная кампания, понятно, что некоторые оппоненты Президента, по политическим мотивам, максимально заинтересованы в том, чтобы будоражить страсти и подчеркивать противоречия», - отметил он.

Напомним, объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

В нем примут участие более 50 архиереев.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.

За пять дней до объединительного собора предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил о несогласии с Константинополем относительно процедуры проведения собора.   
ForUm

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