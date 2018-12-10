также в разделеОбщество
10 декабря. Картина дня 24
В Минздраве заявили о захвате Одесского медуниверситета 34
Новинский: Каждый сотрудник СБУ и прокуратуры, замешанный в преследовании УПЦ, будет отвечать по закону 49
В СБУ рассказали, что может стать поводом для открытого военного вторжения РФ 137
В УПЦ КП рассказали о своих предложениях к регламенту объединительного собора 34
В Генштабе раскритиковали «охоту» на призывников на улицах 22
Таможенники оформили юбилейную «евробляху» 131
Тука: Боевики отправились на военную базу РФ, где размещены сотни танков 84
Аваков: У МВД Украины будет третий по величине вертолетный парк в Европе 38
В Симферополе напали на офис Курбединова 15
После ареста Курбединова крымские адвокаты начали получать угрозы 12
Все захваченные РФ украинские моряки получили адвокатов 14
Украина предложит РФ два варианта по обмену пленными 90
Перед объединительным собором Филарет заявил о несогласии с Константинополем 331
Интерпол по запросу России ищет «сообщника Гриба» 27
Сенцова переводят из медчасти в колонию 21
Циклон несет в Украину штормовой ветер и сильные осадки 98
Сотрудников Минздрава вызвали на допросы из-за поставок лекарств 44

На объединительном соборе украинских православных церквей будет председательствовать представитель вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря.

«В Киевском патриархате конструктивно настроены перед Собором согласовать с его председателем, представителем Вселенского Патриарха митрополитом Эммануилом, и со всеми другими сторонами все необходимые вопросы, чтобы Собор прошел успешно», - написал он.

Напомним, объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

В нем примут участие более 50 архиереев.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
46
Теги