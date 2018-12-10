На объединительном соборе украинских православных церквей будет председательствовать представитель вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря.

«В Киевском патриархате конструктивно настроены перед Собором согласовать с его председателем, представителем Вселенского Патриарха митрополитом Эммануилом, и со всеми другими сторонами все необходимые вопросы, чтобы Собор прошел успешно», - написал он.

Напомним, объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

В нем примут участие более 50 архиереев.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.