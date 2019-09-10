также в разделеРелигия
В Церкви рассказали, как научиться узнавать волю Божию о себе 7
В Киево-Печерской лавре началось празднование Собора преподобных Дальних пещер 9
На Буковине местная власть перевела в ПЦУ три храма против воли религиозных общин УПЦ 16
Митрополит УПЦ призвал верующих прожить жизнь так, чтобы сохранить право называть Бога своим Отцом 12
Музею Киевских духовных школ подарили крест известного старца 12
Епископ УПЦ рассказал, как преодолеть обиду 12
В день 78-летия начала блокады Ленинграда православные молились о 700 тыс погибших жителей и 2 млн освободителей 9
На Киевщине появился новый храм УПЦ 16
В Почаеве начались торжества в честь обретения мощей преподобного Иова 24
В Вашингтоне в день 70-летия русского прихода открыли памятник святому праведному Иоанну Кронштадтскому 20
Патриарх Кирилл рассказал, почему Тамерлан не взял Москву 17
В РПЦ надеются, что обмен пленными станет началом пути к примирению 13
Одесский митрополит УПЦ поздравил сестер милосердия Марфо-Мариинской обители с 5-летием миссионерского служения 31
РПЦ примет общины Русского экзархата, которые захотят выйти из юрисдикции Константинопольского патриархата 18
В Виннице в ночь на 14 сентября верующие УПЦ будут молиться возле отнятого у них храма 17
Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, как правильно относиться к земным благам и богатству 16
Митрополит Онуфрий рассказал, может ли человек сделать Бога своим должником 27
Черновицкая ОГА тайно перерегистрировала общину УПЦ в ПЦУ 18

В Русской Православной Церкви назвали «особо циничным» состоявшийся обмен любезностями между представителями Константинопольского патриархата и Православной Церкви Украины во время их совместного богослужения в кафедральном соборе Галльской митрополии в Париже.

Фото: «Ромфея»

Как сообщают «РИА Новости», уверение Евстратия Зори в братской любви к митрополиту Фанара прокомментировал глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале.

Владимир Легойда напомнил слова из басни Крылова: «За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку».

«На фоне продолжающегося кризиса в межправославных отношениях, на пустом месте созданного легализовавшим раскольников Фанаром, недавно состоявшийся "братский обмен" уверениями во взаимной любви и уважении между архиепископом ПЦУ Евстратием Зорей и фанарским митрополитом Эммануилом Галльским выглядит особо цинично. Что же, можно сказать, порадовали дух Лафонтена», - написал Легойда.

По информации греческого сайта Romfea.gr, пресс-секретарь ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря совершил литургию в храме святого Стефана в Париже, после которой правящий архиерей митрополит Галльский Эммануил высказал слова поддержки в адрес новой Церкви Украины. В ответ Зоря передал благодарность Патриарху Варфоломею за дарование автокефалии и высказал «уважение и любовь» к Константинопольскому Патриархату.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги