В Русской Православной Церкви назвали «особо циничным» состоявшийся обмен любезностями между представителями Константинопольского патриархата и Православной Церкви Украины во время их совместного богослужения в кафедральном соборе Галльской митрополии в Париже.

Фото: «Ромфея»

Как сообщают «РИА Новости», уверение Евстратия Зори в братской любви к митрополиту Фанара прокомментировал глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале.

Владимир Легойда напомнил слова из басни Крылова: «За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку».

«На фоне продолжающегося кризиса в межправославных отношениях, на пустом месте созданного легализовавшим раскольников Фанаром, недавно состоявшийся "братский обмен" уверениями во взаимной любви и уважении между архиепископом ПЦУ Евстратием Зорей и фанарским митрополитом Эммануилом Галльским выглядит особо цинично. Что же, можно сказать, порадовали дух Лафонтена», - написал Легойда.

По информации греческого сайта Romfea.gr, пресс-секретарь ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря совершил литургию в храме святого Стефана в Париже, после которой правящий архиерей митрополит Галльский Эммануил высказал слова поддержки в адрес новой Церкви Украины. В ответ Зоря передал благодарность Патриарху Варфоломею за дарование автокефалии и высказал «уважение и любовь» к Константинопольскому Патриархату.