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Президент Петр Порошенко 12-13 декабря посетит Брюссель, где проведет переговоры с руководством институтов и государств-членов Европейского Союза и обсудит пути дальнейшего усиления давления на Россию и помощи украинскому Приазовью. Об этом говорится в Facebook Главы государства.

«Приветствую решение Совета ЕС ввести новые санкции ЕС против 9 человек, причастных к организации и проведению незаконных «выборов» во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей 11 ноября. За каждое нарушение Минских договоренностей, за каждую новую эскалацию агрессии Кремль получать адекватный ответ демократического мира», - подчеркнул Президент.

По его словам, сегодня министр иностранных дел Павел Климкин проинформирует Совет министров ЕС об акте агрессии России в Черном море и Керченском проливе.

«12-13 декабря лично посещу Брюссель для переговоров с руководством институтов и государств-членов ЕС накануне важного заседания Европейского Совета, где будут обсуждаться пути дальнейшего усиления давления на Россию и помощи украинскому Приазовье», - резюмировал Порошенко.

Напомним, 10 декабря Европейский Союз ввел санкции в отношении 9 лиц, ответственных за организацию «выборов» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
ForUm

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