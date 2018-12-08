В субботу, 8 декабря, по всей Франции были задержаны около 700 протестующих движения «желтых жилетов».

Парижская полиция применила водомет против протестующих, которые бросали факелы и устраивали поджоги в одном из торговых районов французской столицы, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Associated Press.

В то время, как ситуация на Елисейских полях сегодня относительно спокойная, беспорядки вспыхивают в других точках французской столицы - протестующие пытаются добраться до Елисейского дворца.

Последние вспышки насилия зафиксировали у самых известных торговых центров Парижа «Галери Лафайет», Printemps, а также оперы Гарнье. Протестующие выкорчевали деревья и поджигали их. Другие бросали сигнальные ракеты в ряды спецназовцев.

На одной из улиц протестующие подожгли баррикаду.

По последним данным, около 700 человек были задержаны по всей Франции в субботу, в том числе 581 - в Париже. Из них 423 были заключены под стражу, сообщает Le Figaro.

В результате противостояния протестующих с полицией в Париже были ранены около 30 человек.

Полиция провела многочисленные проверки, конфисковывая у протестующих защитные очки, шлемы и предметы, которые можно использовать для насилия.

По состоянию на полдень на улицы Франции вышли 31 тысяча демонстрантов, на прошлой неделе в то же время количество протестующих составило 36 тысяч.

Несмотря на отдельные инциденты в целом полиция отмечает, что ситуация значительно спокойнее, чем во время протестов на прошлой неделе.

Охрану порядка на фоне опасений вспышек насилия по всей стране в субботу обеспечивают около 90 тысяч правоохранителей, из них 8 тысяч - в Париже.

Напомним, в Париже также проходит акция »желтых жилетов». Охрану порядка на фоне опасений вспышек насилия по всей стране в субботу обеспечивают около 90 тыс. правоохранителей. В Париже впервые с 2005 года на улицы вывели бронетранспортеры.

Протесты «желтых жилетов» против повышения цен на топливо возникли во Франции в середине ноября. И хотя французские власти пошли на уступки и отменили запланированное повышение налога на топливо, а также отменили повышение цен на электричество и газ, протестующие решили не отменять субботнюю акцию. В них широкий круг требований - начиная от повышения зарплат, уменьшения налогов – завершая требованием отставки президента.