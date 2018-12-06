Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что венгерская сторона уверяет, что не будет выдавать венгерские паспорта гражданам Украины на Закарпатье. Об этом глава МИД сказал журналистам на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщает УНИАН.

«Они говорят, что не выдают сейчас этих паспортов и не будут. Это уже хорошо, поскольку я помню, когда он говорил (министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. – Ред.), что выдача венгерских паспортов на нашей территории не противоречит украинским законам. Сейчас это по определению закончилось», - сказал он, отвечая на вопрос, согласился ли глава МИД Венгрии Петер Сийярто с тем, что венгерские паспорта не будут выдавать в консульских учреждениях на территории Украины.

«Я, к сожалению, не могу гарантировать, что они не будут пытаться выдавать паспорта на венгерской территории, впрочем, на венгерской территории мы их не можем контролировать», - добавил Климкин.

«Для нас вопрос принципа, абсолютного принципа - в своих консульствах на украинской территории они по определению ничего не могут выдавать такого, как венгерские паспорта», - подчеркнул министр.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта. Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время переговоров в штаб-квартире ООН с венгерским коллегой Петером Сийярто 26 сентября официально сообщил о требовании отозвать консула Венгрии в украинском Берегово или он будет выслан из страны.

4 октября консул Венгрии в городе Берегово был объявлен персоной нон-грата в Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинскому законодательству.