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Уголовное дело в отношении освобожденных украинских моряков не прекращено, они остаются в статусе обвиняемых. Об этом заявил координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов, сообщает УНИАН.

«Сегодня посетил Следственное управление ФСБ России по делу военнопленных украинских моряков. Работа по делу военнопленных украинских моряков продолжается даже после их освобождения. В России уголовное дело в отношении них не прекращено, и они до сих пор остаются в статусе обвиняемых, и адвокаты нашей команды продолжают защищать их», - написал он.

Адвокат напомнил, что на данный момент дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела.

«Наши адвокаты активно знакомятся с материалами. Наша задача - добиться исключения любых неблагоприятных юридических последствий для освобождённых моряков - героев», - подчеркнул Полозов.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.
ForUm

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