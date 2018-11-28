Кабинет Министров Украины вернул сооружения Почаевской лавры (Тернопольская область) в состав Кременецко-Почаевского заповедника. Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает РБК-Украина.
В частности, правительство отменило распоряжение от 17 июля 2003 года №438, которым сооружения Почаевской лавры были исключены из Кременецко-Почаевского заповедника.
Отметим, данным решением в пользование УПЦ Московского патриахата передали Успенский и Троицкий соборы, монастырские кельи, архиерейский дом, колокольню и Святые врата.
Напомним, 23 ноября комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.
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