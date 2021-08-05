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В Почаеве сегодня тысячи паломников из разных регионов Украины и из-за рубежа приняли участие в торжествах в честь чудотворной Почаевской иконы Божией Матери.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, праздничное богослужение в Преображенском соборе Свято-Успенской Почаевской лавры возглавил Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий в сослужении многочисленных гостей торжеств - архиереев и духовенства.

Во время Литургии молились о мире в Украине и об избавлении от смертоносного вируса.

Предстоятель возглавил крестный ход с Почаевской иконой Божией Матери в Успенский собор лавры, где был совершен праздничный молебен.

«Всех поздравляю с престольным праздником в честь Почаевской иконы Божией Матери, которая является покровительницей и молитвенницей за эту обитель, за эту землю на которой стоит обитель, и за весь мир. Молитвами Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии пусть Господь благословит вас, ваших сродников, подаст благопотребное для земной жизни и спасения в жизни вечной», - пожелал Митрополит Онуфрий.

В этом году в Почаевскую лавру пришли несколько молитвенных шествий из разных уголков западного региона страны. Это 200 человек из Николаевки Дубенского района, 1500 человек из Владимир-Волынской епархии, к которым присоединились паломники из Польши, 500 человек из Здолбунова, 200 человек из Ивано-Франковска и около 700 человек из Луцкой епархии.

***В XVI веке будущий Константинопольский патриарх Неофит, находясь на территории современной Тернопольщины, подарил икону Божией Матери помещице Анне Гойской, которая приютила его в своем доме на ночлег. В 1597 году чудотворная икона была передана Почаевской лавре. Летом 1675 года, во время Збаражской войны с турками, по молитвам перед чудотворным образом обитель была спасена от нашествия татарского хана.
ForUm

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