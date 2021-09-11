В Свято-Успенской Почаевской лавре тысячи верующих Украинской Православной Церкви отметили день обретения мощей преподобного Иова Почаевского.

Фото: Почаевская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pochaev.org.ua, праздничную Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе обители возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк.

После отпуста состоялся традиционный крестный ход лаврой, во время которого рака с нетленными мощами преподобного Иова была перенесена в каменный грот Пещерного храма.

Митрополит Почаевский Владимир поблагодарил архиереев и духовенство за совместное служение, а многочисленных верующих – за участие в торжествах.

В канун праздника состоялась малая вечерня с чтением акафиста преподобному в Спасо-Преображенском соборе Лавры, после чего в этом же соборе было совершено всенощное бдение.

10 сентября Православная Церковь празднует 362 года со дня обретения мощей преподобного Иова, игумена Почаевского (1551-1651). 28 августа по старому стилю 1659 года митрополит Дионисий (Балабан) вместе с овруцким архимандритом Феофаном нашел мощи преподобного Иова (Железо), который трижды являлся ему во сне. Митрополит сам перенес останки святого в притвор Свято-Троицкой церкви.