Управление государственной охраны заявляет, что руководитель Службы безопасности президента генерал-майор Юрий Федоров не причастен к нападению на лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко.

Об этом Украинской правде сообщили в пресс-службе УГО в ответ на заявление Гриценко.

«Заявление Анатолия Гриценко о якобы причастности к нападению на него руководителя Службы безопасности президента Украины генерал-майора Юрия Федорова является откровенной ложью», - говорится в сообщении.

В ведомстве также потролили рекламу Гриценко.

«Очевидно, буква «Ч» на рекламных билбордах политика, который пытается приватизировать понятие «честность», на самом деле означает словосочетание «черный пиар», - заявили в пресс-службе.

Кроме того, в УГО обвинили Гриценко в том, что он не пошел воевать на фронт.

«Такие методы политической борьбы являются неприемлемыми и недостойными офицера. Даже если этот офицер во время войны России против Украины так и не нашел дороги в военкомат и переждал у себя на даче все шесть волн мобилизации», - подытожили в УГО.

Ранее Гриценко заявил, что главным организатором нападения на его соратников был руководитель личной охраны президента Петра Порошенко Юрий Федоров.

Как сообщалось, 28 ноября около 30 человек в масках напали на представителей партии «Гражданская позиция» в Одессе.

Гриценко возложил ответственность за нападение на него с соратниками в Одессе на Порошенко.

В партии «Блок Петра Порошенко» заявили, что требуют от правоохранительных органов скорейшего расследования хулиганских действий в отношении Гриценко, а его самого обвинили в черном пиаре.

30 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пятеро нападавших на Гриценко опознаны и задержаны, в отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения.

В Генпрокуратуре отметили, что «по данным допроса возможных фигурантов драки установлено, что противоправные действия в отношении руководителя политической партии не связаны с его общественной деятельностью, как будущего кандидата в президенты Украины, а касаются возможных коррупционных связей, незаконного отчуждения имущества Министерства обороны и другой деятельности на занятие должности руководителя указанного министерства».