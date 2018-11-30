Пятеро нападавших на Анатолия Гриценко опознаны и задержаны Нацполицией, заявил глава МВД Арсен Аваков.

«В отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения», - написал он в Facebook.

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Как сообщалось, лидера партии «Гражданская позиция» Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом на одну из местных радиостанций в среду, в результате произошедшей стычки пострадал один из членов партии. По словам Гриценко, пострадали трое активистов партии, им потребовалась медицинская помощь.

В ночь на четверг пресс-служба партии «Гражданская позиция» сообщила, что установлен организатор и большинство исполнителей нападения. В заявлении также отмечается, что на камерах наблюдения зафиксированы около 30 человек в масках спортивной внешности без опознавательных знаков, которые заранее ждали политика перед входом. «Организатор и большинство исполнителей нападения уже установлены. Заказчика искать не надо. Он известен. Недолго уже осталось, скоро наступит время отвечать перед судом не только исполнителям», - заявил Гриценко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко возмутился бездеятельностью правоохранителей, которые не задержали ни одного из участников нападения на соратников Гриценко.