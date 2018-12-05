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«Украинское объединение патриотов» делегирует народного депутата Александра Шевченко на выборы президента Украины в марте 2019 года. Соответствующее решение было принято на XVI съезде партии в Киеве 5 декабря, сообщает пресс-служба политсилы.

Шевченко получил право бороться за пост президента по результатам партийных праймериз в борьбе с заместителем председателя комиссии партийного контроля укропа Оксаной Туник-Фриз и заместителем главы Киевской городской организации «Украинское объединение патриотов» Ириной Головатенко. Нардепа поддержали однопартийцы из 24 регионов Украины.

Как известно, УКРОП стал первой политической силой в Украине, которая провела внутрипартийный публичный отбор кандидата на пост президента. Партийные праймериз стартовали в начале марта этого года. Финальная часть состоялась во всех областях Украины с 28 сентября по 18 ноября. Партийцы из областных, республиканской в ​​АР Крым, городских в Киеве и Севастополе организаций выбирали своего фаворита путем голосования.

Напомним, по состоянию на  8 октября 28 украинских политиковуже заявили о намерения участвовать в президентской избирательной кампании.

ВО «Свобода», «Правый сектор», Организация украинских националистов, Конгресс украинских националистов и «С14» вместе заявили о поддержке свободовца Руслан Кошулинского как кандидата в президенты на выборах 2019 года.
ForUm

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