В Одесской области проходят проверочные сборы военнообязанных оперативного резерва первой и второй очередей, усилены ночные патрулирования бойцов Нацгвардии и полиции, но не введено, по состоянию на 3 декабря, никаких ограничений для граждан.

Об этом областной военный комиссар Юрий Беляков рассказал на брифинге, сообщает Укринформ.

«В рамках военного положения в Одессе и области пока что не введены никакие ограничения для граждан, кроме того, что усилены ночные патрулирования бойцов Национальной гвардии и полиции ради гарантирования общественного спокойствия. Не осуществляем также мероприятий частичной мобилизации, а идет подготовка к проверочным сборам военнообязанных резерва первой очереди, имеющих опыт участия в АТО. Именно их привлекают к учебным проверочным сборам в местах дислокации частей, где они служили», — отметил полковник Беляков.

По его словам, «речь не идет ни о мобилизации, ни о выходе резервистов в зону операций Объединенных сил».

Полковник Беляков опроверг фейковые сообщения, которые распространяются спецслужбами государства-агрессора, в частности, рассылкой СМС-уведомлений на мобильные телефоны граждан, по поводу прибытия в районные военные комиссариаты.

Областной военный комиссар уточнил, что к учебным проверочным сборам привлекаются также военнообязанные резерва второй очереди, входящие в ряды войск территориальной обороны. Сроки сборов пока не установлены.

Как сообщал ForUm, в Украине с 14:00 26 ноября введено военное положение. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.