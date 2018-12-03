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В Украине в течение недели растаможили 74 автомобиля на еврономерах. Об этом сообщила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина, передает «Зеркало недели».

По ее словам, с 26 ноября в Украине оформлено 74 авто, которые были ввезены в таможенных режимах временного транзита. Больше всего «евроблях» растаможку прошли на Черновицкой таможни - 55 шт.

В бюджет зачислено 4,675 млн грн, в том числе 119 тыс. грн - штрафы за нарушение режима временного ввоза или транзита авто, которые владельцы «евроблях» заплатили при растаможивании своих авто.

Напомним, 27 ноября Черновицкая таможня оформила первое транспортное средство на еврономерах по новым льготным условиям.
ForUm

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