Народный депутат от «Самопомочи» Семен Семенченко опроверг информацию о том, что его якобы задерживали в Грузии. Об этом нардеп он написал на своей странице в Facebook.

«Информация о том, что меня якобы кто-то где-то задерживал - фейк. Информация, что я «вылетел из Грузии в неизвестном направлении» - фейк», – отметил он.

Семенченко подчеркнул, что в связи с задержанием украинских граждан в Тбилиси занимается информированием их семей, организацией адвокатов и выяснением ситуации, «которая привела к данной провокации».

«И нет у меня никакой дипломатической неприкосновенности - здесь я самый обычный иностранец», - добавил он.

Ранее советник Президента Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в Facebook сообщил, что среди задержанных 2 декабря в Тбилиси украинцев был нардеп Семен Семенченко.

Напомним, 2 декабря в Тбилиси были задержаны шесть граждан Украины и один гражданин Грузии.

Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывчатого устройства.