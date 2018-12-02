Прекращение или продолжение военных действий в Украине зависит от страны-агрессора, которая начала войну против нашего государства. Украина защищает свой суверенитет, территориальную целостность и независимость в борьбе с оккупантом. Об этом в интервью немецкому Funke Media Group заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Все зависит от России - страны, которая ведет гибридную войну против Украины. Наша страна никогда не провоцировала никакой военной эскалации. Это не мы пришли без приглашения с танками и пулеметами, а русские. Это не Украина украла часть суверенной территории другого государства, а Россия. Никогда не следует забывать, что российские регулярные войска уже находятся на украинской земле. Они нарушили нашу территориальную целостность, оккупировав Крым и Донбасс. Они продолжают убивать украинцев», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства также отметил, что последний инцидент в Керченском проливе доказывает, что Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины.

«Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса в оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу, что масштабы российской агрессии будут расти», - добавил он.

«По сути, именно в Украине сейчас решается будущее свободного мира. В отличие от российского провокационного поведения и подстрекательства к еще более драматическим событиям, Украина всегда выступала за политико-дипломатические средства урегулирования конфликта», - особо подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил, что требования Украины обсуждаются уже долгое время, и все они хорошо известны. «Вот уже несколько лет мы вместе с Германией и Францией в нормандской формате настаиваем на том, чтобы Россия обеспечила безопасность. Она должна выполнить Минские соглашения. Она должна обеспечить стабильный режим прекращения огня. Она должна вывести свои войска и военные средства с территории Украины. Она должна позволить миротворцам ООН войти на оккупированную территорию, включая контроль за границей. Она также должна обеспечить прогресс в освобождении украинских задержанных, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях, и украинских политических заключенных в России», - отметил Порошенко.

Однако Президент подчеркнул, что вместо того, чтобы удовлетворить законные требования, Россия решила усилить напряжение. «Нападение российских войск на корабли украинского флота в Керченском проливе и их захват были провокационными и циничными», - подчеркнул он.

По его словам, нынешняя атака была агрессией против Украины и статус наших моряков подпадает под закон войны. «Фактически, они являются военнопленными и Российская Федерация должна выполнять все обязательства, вытекающие из положений о международной войне, а именно Женевских конвенций 1949 года. Россия должна их всех освободить и немедленно вернуть украинские суда, или столкнуться с новой волной международного осуждения и санкций», - сказал Президент.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.