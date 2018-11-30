Российские спецслужбы готовят новые провокации после вооруженного нападения на украинские корабли вблизи Керченского пролива. Об этом на совместном брифинге с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины сообщил начальник аппарата председателя Службы безопасности Украины Игорь Гуськов, сообщает пресс-центр СБУ.

28 ноября благодаря техническим возможностям украинских спецслужб были перехвачены очередные радиопереговоры одного из офицеров ФСБ и командира российского корабля пограничной службы ФСБ РФ «Дон» капитана 2 ранга А. Саляева, которому следователями СБУ объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 437 УК Украины. Украинские спецслужбы рассматривают две основные версии событий. Согласно первой - радиопереговоры происходили на «дискредитированном» канале связи, записи с которого были обнародованы Генштабом ВС Украины 26 ноября. «Мы не исключаем, что «небрежность» может быть прологом новой, неожиданной провокации российских спецслужб», - отметил Гуськов.

Радиоперехват свидетельствует, что россияне пытаются воспроизвести фрагмент перехваченных ранее реальных переговоров во время нападения на украинские корабли. При этом представитель ФСБ РФ режиссирует громкость звучания двух предложений, которые ретранслируются телефону с борта корабля «Дон». Перехваченные радиопереговоры свидетельствуют, что спецслужбы РФ моделируют звуко- шумовую обстановку, при которой происходил таран украинского судна «Яны Капу». От российского офицера на борту корабля «Дон» добиваются громкости, которая была бы близка к реальным переговорам 25 ноября. Все это необходимо для фальсификации новой записи или записей разговоров, чтобы завуалировать российское нападение под видом, например, вроде вооруженной провокации со стороны украинских кораблей.

Любая спецслужба, когда противник раскрывает возможность прослушивания ее сотрудников, сразу меняет каналы связи, или переходит на шифрованный режим. Россияне, в частности, стараются придерживаться этого правила на Донбассе. «Мы допускаем, что это сделано намеренно, а сами радиопереговоры являются спектаклем», - подчеркнул руководитель Аппарата Председателя СБУ.

По его словам, через специальный слив информации ФСБ пытается подтолкнуть ГУР МО или СБУ к ее обнародованию в качестве доказательств преступных действий Кремля. В таком случае спецслужбы РФ могут практически мгновенно выпустить собственный сюжет о том, как снимался этот спектакль. В итоге - дискредитация украинских спецслужб и недоверие ко всем материалам радиоперехвата, которые ранее уже были обнародованы СБУ, ГУР МО и Генштабом ВС Украины. Подобные методы фальсификации уже неоднократно использовались спецслужбами РФ и российским военным командованием для сокрытия своей преступной деятельности на территории Украины.

В июле 2015 года российские СМИ, в частности, активно демонстрировали фальшивку российских спецслужб - якобы перехваченные разговоры между двумя сотрудниками ЦРУ США, которые обсуждают детали подготовки ими украинского экипажа ЗРК «Бук» для сбивания малайзийского Boeing МН-17. Кстати, с целью предоставления «весомости» этой фальшивке президент РФ Путин лично намекал на причастность США к этой трагедии во время своего интервью известному режиссеру Оливеру Стоуну. Согласно второй версии - Служба не исключает, что пренебрежение правилами противодействия радиоразведке со стороны представителей российских спецслужб может быть связано с низким уровнем их профессионализма, или даже примитивности.

По его словам, такая «глупость» российских спецслужб организована в «солсберийском стиле», когда два офицера ГУ ГШ ВС РФ под видом «туристов» оставили столько следов преступления в Великобритании, что их хватило бы для «провала» еще нескольких десятков агентов. «Но в нашем случае эта глупость раскрывает подготовку новой циничной провокации против Украины», - отметил Гуськов.

«В ближайшее время Служба обнародует дополнительную информацию о нарушении РФ норм международного права во время вооруженного нападения на украинские корабли вблизи Керченского пролива», - отметил начальник аппарата председателя СБУ.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

Были захвачены в плен 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».