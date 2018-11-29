Трех раненых в Керченском проливе украинских военных вывезли из больницы в оккупированном городе Керчь, где они находились после операций. Речь идет об Андрее Артеменко, Андрея Эйдере и Василии Сороке.

Об этом в комментарии Громадському радіо сообщил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

«Их вывезли из больницы. Насколько мы знаем, их везли в Симферополь. К сожалению, об их состоянии пока неизвестно, мы уточняем это», - сказал Бабин.

О вывозе украинских военных из Керчи также сообщило и российское издание ТАСС. Кроме того, по информации российского СМИ, ранее так называемая уполномоченная по правам человека в оккупированном Крыму Людмила Лубина уточняла, что после выписки офицера СБУ и двух моряков переведут в СИЗО Симферополя, где находятся остальные арестованные украинцы.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.