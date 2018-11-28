Соломенский районный суд наложил арест на имущество сына депутата Верховной Рады Станислава Березкина Максима, который подозревается в причастности к хищению 20 млн долларов Ощадбанка.

Об этом сообщила спикер суда Яна Квитченко, передают Українські Новини.

По ее словам, судья рассмотрел соответствующие ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры еще 30 октября и частично удовлетворил.

При этом она не сообщила, на какое имущество наложен арест.

Как сообщал ForUm, 20 ноября Верховная Рада отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы «"Воля народа» Станислава Березкина.

В конце 2016 года сообщалось, что государственный «Ощадбанк» отсудил у совладельцев агрохолдинга «Креатив» Юрия Давыдова и Максима Березкина, 200 миллионов долларов. Всего Березкин и Давыдов должны «Ощадбанку» 300 миллионов долларов по фиктивным кредитам.

7 ноября генпрокурор подал в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде ареста нардепа Станислава Березкина.

По делу о присвоении средств «Ощадбанка» правоохранители задерживали сына Березкина Максима. Однако впоследствии суд отпустил его под залог в 5 миллионов гривен.

Всего по делу задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Все они вышли под залог.

Следствие считает, что в сентябре 2013 года – 2014 года бенефициары «Креатива» в сговоре со служащими АО «Ощадбанка», ООО «ЗМЖ», работниками ПАО «Креатив Групп» и ООО «Кредитное Брокерское Агентство» завладели 20 миллионами долларов.

Банк заключил с «Креативом» договор на 20 миллионов долларов кредита, хотя обеспечение компании позволяло выдать кредит на 7 миллионов.

Березкин с сыном были учредителями холдинга «Креатив».