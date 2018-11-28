Арестованный в Крыму украинский военный моряк Сергей Цыбизов передал через адвоката Оксану Железняк записку родным, сообщает Крым.Реалии.

«У меня все хорошо. Не волнуйтесь. Всех люблю, целую!», – коротко написал 21-летний моряк.

Адвокат Железняк рассказала, что Цыбизова «не били, однако психологически склоняли к даче показаний». После судебного заседания ему должны были предъявить обвинение.

Как сообщал ForUm, 27 ноября подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя арестовал 12 из 24 задержанных украинских военных моряков. Под арест были помещены Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокряк. Кроме того, суд в Керчи арестовал троих раненых украинцев – Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку.

Украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.