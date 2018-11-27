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Во вторник, 27 ноября, в Киеве под зданием ТРЦ Ocean Plaza собрались представители националистических организаций. Активисты жгут файеры, а также принесли под торговый центр шины и разрисовали окна краской.

Под стенами ТРЦ находятся около 50 человек. Большинство из них — представители организации «Сокол», сообщает Информатор.

Активисты принесли автомобильные покрышки и сложили их перед центральным входом в ТРЦ. По словам активистов, они собрались под торговым центром, потому что он принадлежит представителям РФ.

Также участники митинга пришли к ТРЦ с краской. Утром они разрисовали главный вход и стеклянные стены надписями «Геть московський бізнес», «Власність Росії», «Не купуй в Оушен плаза».

Как ранее сообщал ForUm, 26 ноября неизвестный забросал дымовыми шашками торгово-развлекательный центр Ocean Plaza из-за чего были эвакуированы сотрудники и посетители ТРЦ.

Утром 27 ноября активисты националистических организаций заблокировали работу ТРЦ.
ForUm

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