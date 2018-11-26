Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что никто из задержанных в ночь на 26 ноября во Керченском проливе украинских моряков сейчас не находится в местах лишения свободы.

«Никто из задержанных украинский не находится сейчас в СИЗО или других местах лишения свободы», - заявила она Громадському.

На вопрос, открыли ли какие-то уголовные производства относительно украинских моряков, Москалькова отказалась ответить потому, что детали процессуальных действий не входят в круг ответственности омбудсмена.

Напомним, ранее Москалькова заявила, что российские спецслужбы захватили в Керченском проливе 24 украинских моряков

Постоянные представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН в понедельник выразили серьезное беспокойство в связи с ситуацией в Керченском проливе и призвали РФ освободить задержанных моряков.

Список захваченных моряков.