Наибольшая угроза совершения Россией нападения на Украину сохраняется на востоке и северо-востоке нашей страны. Об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает УНИАН.

Он заявил, что Россия сосредотачивает технику и живую силу вблизи границ Украины, перебрасывая их из других мест дислокации. «На сегодняшний день уровень военной угрозы значительно повысился. Россия наращивает военный потенциал на западном, юго-западном и арктическом стратегических направлениях. Милитаризирует Азово-Черноморский регион», - сказал Скибицкий.

Он отметил, что, начиная с 2014 года, Россия наращивает количество танков у восточной украинской границы. «По данным разведки, на сегодня все подразделения первого и второго армейского корпусов РФ переведены в повышенную степень боевой готовности. Создаются дополнительные резервы вооружения и техники вблизи границы Украины. Под прикрытием маневров «Восток-2018» была осуществлена передислокация 250 танков из восточных районов РФ в Ростовскую область, что значительно повышает потенциал ударных группировок российских войск», - сказал Скибицкий.

Также он добавил, что в оккупированном Крыму сейчас находятся 31,5 тыс. российских военных, а за период оккупации значительно увеличено количество ракетных противокорабельных комплексов, подводных лодок, авиации, восстановлены военные аэродромы.

«Цель - установление полного контроля над Черным и Азовским морями и недопущение расширения присутствия стран-партнеров Украины, стран НАТО в мероприятиях по обеспечению безопасности в Черноморском регионе», - заявил Скибицкий.

Кроме того, он рассказал, что, начиная с 2013 года, РФ возобновила и модернизировала аэродромную сеть вдоль границы с Украиной, где сосредоточено около 500 боевых самолетов и до 340 вертолетов. «Наиболее угрожающими направлениями для нашего государства остаются восток и северо-восток. При этом дальнейшие действия РФ могут быть широкомасштабными без каких-либо ограничений с применением всех видов авиации, ракет и высокоточного оружия, размещенного вблизи государственной границы Украины», - подытожил Скибицкий.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток (с 14:00 26 ноября 2018 до 14:00 25 января 2019.). Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Позже Президент предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней с 9 утра 28 ноября.