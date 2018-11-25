Европейский Союз призывает Россию восстановить свободу движения в Керченском проливе и не обострять ситуацию в Азовском море.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич, сообщает «Европейская правда».

«Напряженность в Азовском море и Керченском проливе сегодня опасно возросла после сегодняшнего утреннего инцидента между российскими и украинскими военно-морскими судами, когда последние пытались пройти через Керченский пролив, а также дальнейшие события, включая закрытие движения российскими властями и сообщения о захвате украинских судов и выстрелы по ним», - говорится в заявлении.

Брюссель призвал все стороны действовать сдержанно в Азовском море, хотя в данной ситуации Украина не сделала никаких провокационных или незаконных действий.

«Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе и призываем всех действовать с максимальной сдержанностью, чтобы немедленно провести деэскалацию ситуации», - отмечается в заявлении.

В ЕС напомнили, что глава дипломатии Федерика Могерини недавно однозначно заявила, что события в Азовском море - это демонстрация того, как нестабильность и напряженность возрастают, если не выполняются основные правила международного сотрудничества.

«Строительство Керченского моста произошло без согласия Украины и составило очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это параллельно с милитаризацией Азовского моря привело к усилению контроля над морскими перевозками в проливе. Европейский Союз ожидает от России прекращения проверок», - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что не признают незаконной аннексии Крымского полуострова со стороны России.

Напомним, 25 октября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения.

По данному факту Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство.