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На обострение в Азовском море отреагировали в Европарламенте. В частности, немецкий политик Ребекка Хармс назвала ситуацию серьезной. Она отметила, что ее надо тщательно рассмотреть и призвала других европейских политиков обратить на это внимание, сообщает «5 канал».

Не стоять в стороне Хармс призвала главу немецкого МИД Гайко Мааса, Верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел Могерини и Курта Волкера - спецпредставителя госдепа США по вопросам Украины.

«Эскалация в Азовском море - это серьезно и требует больше вашего внимания: Федерика Могерини, Гайко Маас, Линас Линкявичус, Марго Вальстрём, Курт Волкер и Комитет Европейского парламента по иностранным делам», - отметила член Европейского парламента.

Ситуацию прокомментировал и постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Россия пытается вытеснить Украину из Азовского моря. Последние события свидетельствуют, что Россия провоцирует Украину в поисках морской войны. Это новый фронт российской агрессии против Украины», - написал дипломат в Twitter.

Он также отмечает: «Ситуация очевидна и для нас, и для наших международных партнеров. Время высказывания глубокого беспокойства прошло. Украина будет делать свою работу, но также нужны четкие дипломатические, санкционные и вопросы безопасности действия наших партнеров, чтобы демотивировать Россию продолжать эскалацию».

Напомним, сегодня, 25 октября, российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение Керченским проливом в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.
ForUm

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