Украина готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН в декабре проект резолюции относительно милитаризации Черноморского региона и Азовского моря.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает, Фокус.

"Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН", - заявила Зеленко.

Как известно, Генассамблея ООН в декабре должна рассмотреть и одобрить отдельные две резолюции: о нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.

Как сообщалось ранее, Европейский Союз намерен «в ближайшие недели или даже дни» предпринять конкретные меры по ситуации в Азовском море.