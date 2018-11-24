Украина готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН в декабре проект резолюции относительно милитаризации Черноморского региона и Азовского моря.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает, Фокус.
"Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН", - заявила Зеленко.
Как известно, Генассамблея ООН в декабре должна рассмотреть и одобрить отдельные две резолюции: о нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.
Как сообщалось ранее, Европейский Союз намерен «в ближайшие недели или даже дни» предпринять конкретные меры по ситуации в Азовском море.
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