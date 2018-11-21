Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Украинскому институту национальной памяти выяснить обстоятельства реставрации памятника Артему (Сергееву) в Святогорске Донецкой области. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

«По моему предложению премьер-министр поручил Украинскому институту национальной памяти выяснить все обстоятельства реставрации памятника большевистскому террористу и сепаратисту Артему (Сергееву), которая осуществляется возле Святогорска Донецкой области вопреки закону о декоммунизации», - написал он в Facebook.

Напомним, в Святогорске завершается первый этап реставрации памятника деятелю Коммунистической партии Артему, создавшему в 1918 году Донецко-Криворожскую республику.

На восстановление памятника из бюджета Донецкой области выделили 388 тыс. грн. Работы ведут «Львивпроектреставрация» и «Мегаград».

Справка. Памятник Артему в Святогорске сооружен в 1927 году в честь революционера, советского государственного и партийного деятеля Федора «Артема» Сергеева. Фигура памятника высотой 22 метра возвышается на горе, используя ее как постамент. Вместе с фундаментом, который должен быть не менее 5-6 метров, общая высота сооружения составляет 27-28 метров.

Федор Сергеев - русский революционер, советский политический, государственный и партийный деятель. Член РСДРП(б) с 1902 года, основатель Донецко-Криворожской советской республики, близкий друг Сергея Кирова и Иосифа Сталина.

Донецко-Криворожская советская республика - политическое образование, провозглашенное на территории Донецкого и Криворожского бассейнов (февраль 1918 года) как автономия в составе РСФСР. Месяц спустя, в марте 1918 года, было объявлено о включении территории республики в состав Украинской Советской Республики. В апреле оккупирована немецкими войсками, окончательная ликвидация официально произошла в феврале 1919 года.