также в разделеЭкономика
Сумма назначенных субсидий сократилась втрое 10
В Украине завершили сезон ремонта дорог 12
Кабмин одобрил проект соглашения о ЗСТ с Израилем 16
Гройсман просит Раду принять бюджет-2019 уже завтра 17
ВР разблокировала подписание новых правил растаможки «евроблях» 55
Wizz Air возобновляет работу своей украинской «дочки» 35
Цены на бензин в Украине продолжают снижаться 163
Доходы от новых правил растаможки авто учли в проекте бюджета-2019 35
Урожай зерновых в Украине превысил исторический максимум 121
Кабмин выделит на доставку пенсий почтальонами 500 миллионов 12
Аэропорт между Днипром и Запорожьем обещают построить за два года 42
Ryanair обещает новые рейсы из Украины и билеты по 5 евро 106
Мингарелли: Украина может стать одним из ключевых игроков энергорынка ЕС 39
НБУ прогнозирует замедление темпов роста зарплат 24
Рева: Задекларированные заробитчанами доходы не облагаются налогом 32
Добыча газа в Украине достигла 4-летнего рекорда 47
«Нафтогаз» предлагает профинансировать монетизацию субсидий 42
Украинскую ГТС оценили в $14 миллиардов 76

Сегодня, 21 ноября, на подпись Президенту Петру Порошенко будут переданы законы об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения и растаможки автомобилей на еврономерах при ввозе на территорию Украины.

Об этом во время заседания парламента заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает УНИАН.

Он отметил, что были отклонены четыре проекта постановлений, которыми предусматривалась отмена решений парламента от 8 ноября о принятии во втором чтении и в целом закона Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» (регистрационный №8488) и закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (регистрационный №8487).

Как сообщал ForUm, 8 ноября Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

В свою очередь общественная организация «АвтоЕвроСила» в знак протеста против принятия этих изменений начала 20 ноября бессрочную акцию гражданского неповиновения.

21 ноября Верховная Рада разблокировала подписание закона, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс о налогообложении автомобилей на еврономерах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1545 грн.
40
Теги