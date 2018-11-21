Сегодня, 21 ноября, на подпись Президенту Петру Порошенко будут переданы законы об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения и растаможки автомобилей на еврономерах при ввозе на территорию Украины.

Об этом во время заседания парламента заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает УНИАН.

Он отметил, что были отклонены четыре проекта постановлений, которыми предусматривалась отмена решений парламента от 8 ноября о принятии во втором чтении и в целом закона Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» (регистрационный №8488) и закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (регистрационный №8487).

Как сообщал ForUm, 8 ноября Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

В свою очередь общественная организация «АвтоЕвроСила» в знак протеста против принятия этих изменений начала 20 ноября бессрочную акцию гражданского неповиновения.

21 ноября Верховная Рада разблокировала подписание закона, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс о налогообложении автомобилей на еврономерах.