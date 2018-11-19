Российские пограничники задержали в Азовском море украинский рыболовный катер за нарушение правил рыболовства.

В сообщении ФСБ России по Краснодарскому краю говорится, что «иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере были обнаружены свыше 240 килограмм рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей. Находившийся на борту улов и запрещенные орудия промысла были изъяты», передает Радио Свобода.

Капитан задержанного судна привлечен мировым судом Ейска к административной ответственности. Ему назначен штраф в сумме 5 тысяч рублей. Кроме этого, по решению суда конфискован сам катер.

Как известно, полгода назад Россия ввела режим инспекции судов, прибывающих в/из украинские порты в Азовском море.

Вместе с этим Россия начала переброску военных судов в Азовское море в большом количестве, и Украина ответила наращиванием военных возможностей.

В российском Совете Федерации пригрозили закрыть Азовское море украинским судам в ответ на задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма.