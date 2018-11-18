Полиция задержала подозреваемого в наезде на начальника отдела пограничной службы «Деловое» на Закарпатье Вадима Березенского, в результате которого тот скончался.

Об этом сообщил «Украинской правде» председатель Нацполиции Сергей Князев.

«В результате проведенных розыскных мероприятий полиции и Пограничной службы сегодня задержан 34-летний житель Рахова по ст.208 УПК Украины. Задержанному инкриминируется преступные действия по ст. 348 Уголовного кодeкса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)», - отметил он.

По словам Князева, в воскресенье суд будет выбирать задержанному меру пресечения.

Напомним, ночью 16 ноября на Закарпатье контрабандисты автомобилем на иностранном регистрации сбили начальника пограничного отдела «Деловое» Вадима Березенского, военнослужащий находился в тяжелом состоянии в коме.

17 ноября Березенский скончался от полученных травм.