Сыну премьер-министра Чехии Андрею Бабишу-младшему грозит запрет на въезд в Украину.

Об этом сказал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, сообщает Укринформ.

Также, по словам Слободяна, сыну чешского премьера грозит и штраф за незаконное пересечение украинской границы.

Напомним, Сенат Чехии в четверг принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрею Бабишу уйти в отставку. Это связано со скандалом вокруг сына премьер-министра, который заявил, что в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле «Гнезда аиста» относительно махинаций со средствами ЕС.

Сам премьер заявил, что его сын находился там на законных основаниях и не был похищен. Премьер сообщил, что у Бабиша-младшего имеются психиатрические проблемы, и раскритиковал журналистов за интервью с ним. По мнению политика, публикация в прессе является провокацией с целью дискредитировать самого премьер-министра и добиться отставки правительства.

Бабиш заявил, что ни за что в жизни не покинет пост добровольно.