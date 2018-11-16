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Премьер-министр Андрей Бабиш эмоционально отреагировал на призывы к его отставке и заявил, что ни за что в жизни не покинет пост добровольно.

Об этом он заявил в пятницу утром перед вылетом в Брюссель, сообщает издание Novinky.

«Я только хотел бы сказать, что никогда не уйду в отставку. Никогда. И пусть все об этом знают. Никогда», - заявил Бабиш, передает Европейская правда.

Он также поблагодарил президента Земана за обещание уполномочить его сформировать новый кабинет в случае возможной отставки.

Напомним, Сенат Чехии в четверг принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрею Бабишу уйти в отставку. Это связано со скандалом вокруг сына премьер-министра, который заявил, что в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле «Гнезда аиста» относительно махинаций со средствами ЕС.

Сам премьер заявил, что его сын находился там на законных основаниях и не был похищен. Премьер сообщил, что у Бабиша-младшего имеются психиатрические проблемы, и раскритиковал журналистов за интервью с ним. По мнению политика, публикация в прессе является провокацией с целью дискредитировать самого премьер-министра и добиться отставки правительства.
ForUm

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