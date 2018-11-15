Сенат Чехии призвал премьера страны Андрея Бабиша покинуть должность до окончания расследования из-за визита его сына в оккупированный Крым. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на местный портал Novinky.

«Сенат считает неприемлемым участие Андрея Бабиша в правительстве Чешской Республики до завершения расследования подозрений в финансовых махинациях по делу «Гнездо аиста», – говорится в документе.

Резолюцию поддержали также и младшие партнеры партии Бабиша по коалиции – Социал-демократическая партия. В то же время члены Сената от его политсилы ANO воздержались от голосования.

Кроме того, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал неправильным пребывание сына главы правительства в аннексированном Крыму.

«Украинская сторона еще со мной не общалась, и я сам хочу получить материалы. Я хочу связаться с российской и украинской стороной, хочу иметь подробные данные. Чешская Республика и ее правительство не одобряют, не признают и не поддерживают аннексию Крыма», – заявил он в интервью eurozpravy.cz.

Отметим, в Чехии разгорелся политический скандал после интервью сына премьера Андрея Бабиша-младшего. По словам самого Бабиша-младшего, в прошлом году его насильно вывезли в Крым, чтобы не дать возможности свидетельствовать против отца в возможных махинациях со средствами Евросоюза. После этого шесть оппозиционных партий Чехии, в которые входят 92 депутата, подали заявление о выражении недоверия правительству Бабиша.

Сам премьер заявил, что его сын находился там на законных основаниях и не был похищен. Премьер сообщил, что у Бабиша-младшего имеются психиатрические проблемы, и раскритиковал журналистов за интервью с ним. По мнению политика, публикация в прессе является провокацией с целью дискредитировать самого премьер-министра и добиться отставки правительства.