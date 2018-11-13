Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отрицает обвинения своего сына, что он насильно вывез его в оккупированный Крым, чтобы спрятать на фоне коррупционного скандала.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Novinky.

Ранее сын чешского премьера Андрей Бабиш-младший в интервью журналистам заявил, что в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в Крым в связи с коррупционным делом вокруг «Гнезда Аиста».

По словам премьера Бабиша, информация о похищении его сына не соответствует действительности.

«Мой сын душевнобольной, он принимает лекарства, ему нужен надзор и он живет со своей матерью в Швейцарии», - написал Бабиш в sms-комментарии изданию. Он добавил, что его дочь Адриана страдает биполярным расстройством.

Бабиш возразил, что его сына кто-то похищал, отметив, что он уехал из Чехии добровольно.

«Моего сына никто не похищал, он добровольно покинул Чехию. Я отвергаю эту манипуляцию и неоправданное давление со стороны журналистов на правоохранительные органы. Мне жаль, что идет организованная охота на мою семью, которая началась с момента моего прихода в политику», - отметил Бабиш.

Бабиш-младший называл свое пребывание в Украине «похищением» в электронном письме, направленном в прошлом году чешской полиции. Полиция подтвердила во вторник, что она расследует информацию СМИ и оценивает ее правдивость.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле «Гнезда аиста», которое касается махинаций со средствами ЕС.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решил переоборудовать в люксовый конференц-центр «Гнездо аиста». Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

Премьер-министр Чехии отмежевался от скандала и заявил, что «Гнездо аиста» принадлежит его детям.