Центральная избирательная комиссия призывает всех субъектов избирательного процесса воздержаться от преждевременной агитации на выборах президента и неуклонно придерживаться общепризнанных международных стандартов проведения выборов и создать условия для проведения действительно состязательного процесса, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Отмечается, что согласно части 1 статьи 44 и части 1 статьи 57 Закона Украины «О выборах президента Украины», предвыборная агитация начинается кандидатом на пост президента Украины на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​выборов.

«Однако уже сейчас, задолго до начала избирательной кампании, практически во всех регионах Украины можно наблюдать активизацию агитационной деятельности вероятных потенциальных кандидатов. Не единичны случаи размещения внешней рекламы, распространения соответствующей агитационной продукции, проведение социальных и благотворительных мероприятий, распространение имиджевых материалов в СМИ, проведение встреч с избирателями и тому подобное», – говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что упомянутые акции осуществляются за пределами избирательного процесса, и как следствие, за пределами возможного контроля по соблюдению формальных требований по их проведению и финансирования. «Вместе с тем, подобные факты не остаются без внимания гражданского общества и международных партнеров Украины. Поэтому могут негативно повлиять на формирование оценки будущего избирательного процесса в целом», – подчеркнули в ведомстве.

«ЦИК не имеет юридических инструментов запрета досрочной агитации. Но напоминает, что она является частью общественных правоотношений, которые регламентируется не юридическими, а нравственными нормами. Такая практика как досрочная агитация может привести к нарушению принципа равенства. В то же время Комиссия должна обеспечивать равные условия для всех кандидатов. Именно поэтому ЦИК, признавая право граждан на доступ к информации, обращает внимание, что реализация такого права не должна сужать права, свободы и законные интересы других граждан. Свобода избирателей формировать свое мнение должна основываться на равенстве прав и условий участия в избирательном процессе, в частности со стороны кандидатов на пост президента Украины», – сказано в сообщении.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Старт избирательной кампании запланирован на 31 декабря 2018 года.

13 ноября заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко сообщил, что на организацию президентских выборов израсходуют более 2 млрд грн.