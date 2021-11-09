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В Киевской городской государственной администрации отстранили от работы 7 сотрудников, невакцинированных против COVID-19. Трое из отстраненных лиц – работники аппарата КГГА, еще четверо – это работники департаментов. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Он напомнил, что с 8 ноября на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, для работников местных государственных администраций и их структурных подразделений прививка против COVID-19 обязательна. До 5 ноября все работники КГГА должны предоставить в службу управления персоналом документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или получение одной дозы двудозной вакцины, или медицинское заключение о наличии противопоказаний к проведению прививок. Работники также были заранее предупреждены, что в случае непредоставления этих документов с 8 ноября они будут отстранены от работы.

«Мы отдаем себе отчет в необходимости иммунизации и собственным примером хотим показать всем киевлянам, что вакцинация от COVID-19 важна и для собственного здоровья, и для здоровья окружающих. По-моему, это вообще вопрос национальной безопасности страны. Благодаря информационной кампании, которую мы провели среди сотрудников аппарата КГГА с привлечением профессиональных консультаций медиков, нам удалось достичь, по моему мнению, высокого уровня вакцинации – почти 93% сотрудников аппарата на сегодняшний день – вакцинированы», – сказал Загуменный.

Он сообщил, что 12 сотрудников аппарата КГГА имеют справки о временной отсрочке вакцинации, ведь недавно перенесли заболевание COVID-19, а 1 человек – медицинские противопоказания к прививкам, поэтому не вакцинирован. Еще два человека находятся на больничном, а 1 государственный служащий – в отпуске, поэтому их вакцинальный статус будет установлен позже, и принято соответствующее решение.

«В целом, средний показатель вакцинации среди всех структурных подразделений Киевской городской госадминистрации (это аппарат КГГА, департаменты и управления) по оперативным данным на 8 ноября составляет почти 92%. Уровень вакцинации в районных в городе Киеве государственных администрациях колеблется в пределах 90-96%», – сказал Загуменный и добавил, что отстраненные работники смогут вернуться к работе или после завершения карантина, установленного правительством, или после получения вакцинации и предоставления документа, что это подтверждает.

Руководитель аппарата подчеркнул, что на период отстранения от работы заработная плата не сохраняется. Также период отстранения от работы не войдет в страховой стаж для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности, а также не войдет и в стаж, дающий право на ежегодный отпуск.
ForUm

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