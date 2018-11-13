Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук считает, что в закон о выборах президента необходимо внести «точечные» изменения. Об этом Слипачук заявила на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

«Нужно серьезно работать над «точечными» изменениями в закон о выборах президента, потому что там есть много вопросов, которые могут стать очень серьезными, если они не будут соответствующим образом пересмотрены, поскольку со дня принятия закона о выборах президента прошло определенное время, и после этого было принято новое законодательство, в частности, о государственных закупках, о предотвращении коррупции, об электронном паспорте», - сказала она.

Закон о выборах президента Украины был принят в 1999 году.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Старт избирательной кампании запланирован на 31 декабря 2018 года.

13 ноября заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко сообщил, что на организацию президентских выборов израсходуют более 2 млрд грн.