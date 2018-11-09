Процессуальное руководство в расследовании дела по заявлению от имени Натальи Бурейко об угрозах будет осуществлять военная прокуратура. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.
«Генеральной прокуратурой было принято решение определить процессуальное руководство за военной прокуратурой», – сказала Максимец.
На уточняющие вопросы пресс-секретарь столичной прокуратуры попросила не искать конспирологию и заверила, что военной прокуратурой будет обеспечено надлежащее и эффективное процессуальное руководство.
Кроме этого, источники издания в прокуратуре сообщили, что сам Варченко также обратился в полицию с заявлением, по которому было открыто еще одно уголовное производство.
Напомним, вчера в СМИ появилась информация о том, что гражданский муж заместителя главы Госбюро расследований Ольги Варченко Александр, который занимает должность заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции, якобы сексуально домогался и угрожал студентке.
Сам Варченко заявил об информационной атаке на него и его семью. В свою очередь студентка Бурейко подала в прокуратуру заявление о преступлении со стороны сотрудника Нацполиции.
Вчера вечером студентка на своей странице в Facebook извинилась перед Варченко и его семьей, отметив, что ей «очень стыдно», так как она «не разобралась в ситуации и не отдавала себе отчет в своих действиях». Также из страницы Бурейко на Facebook исчезли все предыдущие посты, где девушка писала о конфликте с Варченко.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время